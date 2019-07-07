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王維中登板連投2保送 投0.2局無失分

最新更新：2019/07/07 13:52

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）奧克蘭運動家今天對西雅圖水手的比賽，王維中在第5局壘上有人時登板投球，接連投出2次保送，不過掉的2分記在前任投手身上，終場運動家以3比6敗給水手。

此戰1局上運動家就靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）擊出高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點；3局上運動家的歐爾森（Matt Olson）轟出一發陽春砲，取得2比0領先。

不過4局下運動家先發投手巴西特（Chris Bassitt）遇到亂流，分別被水手的沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）及席格（Kyle Seager）轟2分全壘打，水手反倒以4比2超前。

5局下1出局、一二壘有人時，王維中接替先發投手投球，不過接連投出2次保送，水手擠回1分，再被席格擊出高飛犧牲打，不過掉的2分都算在先發投手身上，最後用右外野飛球拿下第3個出局數。

雖然9局上運動家的勞瑞安諾敲出陽春全壘打，運動家再添1分，不過終場水手還是以6比3奪下勝利。

總計王維中投0.2局，沒有被敲出安打，不過投出2次保送，沒有失分。王維中出賽13場，5日曾繳出2.1局無失分的好投，拿下大聯盟生涯首勝，目前防禦率1.50。（編輯：管中維）1080707

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