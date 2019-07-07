羅國龍向朱育賢討教後開轟 獅中止桃園12連敗

中職統一7-ELEVEn獅隊羅國龍7日在桃園球場迎戰Lamigo桃猿隊，9局上轟出超前2分砲，助獅隊以4比2奪勝。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月7日

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，羅國龍9局上轟超前2分砲，他透露昨天有向朱育賢討教，終場獅隊以4比2奪勝，中止在桃園球場12連敗、近期9連敗。

2局上獅隊的黃恩賜選到保送後，陳重廷敲出二壘安打，不過林祐樂擊出三壘滾地球，跑者遭夾殺，接著羅國龍擊出三壘內野安打，帶有1分打點，加上三壘手林立傳球失誤，獅隊攻下第2分。

雙方3至6局都沒有攻下分數，直到7局下桃猿的林承飛轟出2分全壘打，追平戰局。不過9局上獅隊的羅國龍也轟2分砲，再度要回領先優勢，終場獅隊就以4比2擊退桃猿，終結在桃園棒球場的12連敗，近期的9連敗也中斷。

接任獅隊代總教練的劉育辰拿下執教首勝，他賽後表示，是靠選手的努力，前面一直被壓制也沒有放棄，而且都把主控權交給球員，讓他們自己解讀比賽，劉育辰也說：「在桃園球場終於拿下勝利，大家都是一體的，教練球員一起打拚。」

單場MVP則由敲出逆轉全壘打的羅國龍拿下，5打數敲3支安打，包辦3分打點。今年季初羅國龍因傷休息了2個月，下半季開始才回歸一軍，不過這3場在桃園的系列戰手感火燙，3戰敲出9支安打，包含2發全壘打。

對於這支逆轉轟，羅國龍表示，因為前一棒郭阜林敲安打才有機會，而且也剛好沒有遇到不好打的黃子鵬。羅國龍透露，之前認為桃猿的朱育賢打擊型態很好，特別去找他的影片來看，昨天比賽上壘後，也跟一壘手朱育賢「討教」，主要是利用下半身出力，手都沒有出力，讓羅國龍學到不少。（編輯：張銘坤）1080707