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5度挑戰141勝失利 潘威倫：總會有那一天

最新更新：2019/07/07 22:16
中職統一獅隊投手潘威倫（右）7日先發主投5.1局無失分，但無關勝敗，5度挑戰生涯141勝失利。他賽後表示，只要身體狀況好，總有達成紀錄的一天。中央社記者楊啟芳攝　108年7月7日
中職統一獅隊投手潘威倫（右）7日先發主投5.1局無失分，但無關勝敗，5度挑戰生涯141勝失利。他賽後表示，只要身體狀況好，總有達成紀錄的一天。中央社記者楊啟芳攝　108年7月7日

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）統一獅今天對Lamigo桃猿的比賽，獅隊先發潘威倫投5.1局無失分，雖然球隊贏球，不過潘威倫無關勝敗，5度挑戰生涯141勝失利，他表示，只要身體狀況好，總會有達成紀錄的一天。

潘威倫前5局展現壓制力，僅被敲出2支安打，投出1次保送，送出3次三振，沒有讓桃猿打線攻下分數。不過，6局下接連被陳晨威、林立敲安打，三振藍寅倫後，就被教練換下場，江承峰登板後對林泓育投保送，最後成功解決危機。

總計潘威倫投5.1局，被敲出4支安打，投1次保送、4次三振，無失分。潘威倫指出，感謝隊友守備很幫忙，紮實的球都接住，安打是運氣成分居多，他也感謝捕手林祐樂幫助很多。

獅隊靠著羅國龍在9局上敲超前2分砲，以4比2擊退桃猿，不過潘威倫無關勝敗，5度挑戰生涯141勝失利，目前兩聯盟合併最多勝紀錄保持人是陳義信的141勝。

對於這項紀錄，潘威倫說：「只要投完球後趕快把身體調整好，可以迎接下一場比賽，有出賽機會，那一天總會到來，所以身體狀況最重要。」

賽後獅隊代總教練劉育辰說明投手調度，當時投手教練鄭博壬有觀察到今天林泓育打潘威倫的球比較紮實，所以才會在這個時間點換投。潘威倫則表示，自己工作結束後還是要鼓勵隊友，大家都是一個團隊。（編輯：唐聲揚）1080707

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