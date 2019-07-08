MLB未來之星賽首度和局收場 赫夫獲MVP

（中央社克里夫蘭7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB未來之星賽，美聯7局下靠赫夫兩分砲追平國聯，讓比賽進入延長，兩隊在「突破僵局制」的第8局都未得分，最終2比2言和，是這項賽事首度和局收場。

7局下半擊出兩分打點全壘打讓美聯免於落敗的赫夫（Sam Huff），獲頒單場最有價值球員（MVP）。

MLB未來之星賽（Futures Game）是大聯盟明星賽的系列活動，今年在克里夫蘭印地安人主球場進行，參賽選手是從小聯盟各階層選出的明星球員，過去以選手出生地分為世界隊、美國隊對抗，過去20屆的比賽中，美國隊13勝7敗優於世界隊。

今年未來之星賽改用球員所屬球隊區分為國家聯盟隊、美國聯盟隊，兩隊各25人，並將正規比賽局數縮短為7局。

4局上登板的美聯投手曼寧（Matt Manning）不穩，讓國聯該局首名打者、曾在今年被華盛頓國民叫上大聯盟過的凱布姆（Carter Kieboom）安打上壘，1出局後波姆（Alec Bohm）、特拉梅爾（Taylor Trammell）安打串連，讓國聯先馳得點。

在對克萊格（Will Craig）投出觸身球後，曼寧被換下場，接替投球的布比奇（Kris Bubic）再被卡爾森（Dylan Carlson）揮出帶有打點的安打，讓國聯以2比0領先，布比奇以三振拿下第2個出局數後，特拉梅爾盜本壘失敗，美聯化解繼續失分危機。

7局下半美聯首名打者阿戴爾（Jo Adell）獲四壞球保送上壘，1出局後赫夫揮出兩分砲，讓一路落後的美聯一棒追平；接下來巴瑞德斯（Isaac Paredes）、杜南（Jarren Duran）兩支安打串連，美聯攻佔一、三壘，國聯緊急換上帕提諾（Luis Patino）後援，連續三振耶南德茲（Ronaldo Hernandez）、路易斯（Royce Lewis），打完正規7局雙方2比2戰平。

延長賽第8局採無人出局、跑者一開始就進占二壘的賽制，但兩隊都未能把握機會得分，打完8局後握手言和。

1999年開辦的未來之星賽，台灣過去曾有王建民等12人獲選參賽，2007年的胡金龍、2008年的林哲瑄都曾拿下最有價值球員（MVP），但現已連3年沒有台灣選手獲選參加未來之星賽，上一個參賽的台灣球員是2016年的胡智為。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080708