瓊斯盃相差19籃板 中華白不敵伊朗吞5連敗

（中央社記者黃巧雯台北19日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事，中華白今天難敵伊朗禁區身高優勢，全隊僅拿下27個籃板，輸伊朗19個，最終以67比76不敵伊朗，苦吞5連敗。

尋求本屆第2勝中華白今天在新莊體育館出戰伊朗，伊朗首節外線輪番開火，以26比15領先，儘管白隊林庭謙第2節手感火熱，貢獻9分，但上半場兩隊多數時刻仍維持雙位數差距，白隊上半場結束以32比45落後。

中華白第3節調整進攻節奏，賴廷恩、陳昱瑞聯手，一度將得分縮小至7分差，但隨後又遭伊朗拉開比分。周桂羽第4節一開始連飆三分球，為比賽掀起小高潮，但白隊最終未能逆轉戰局，以9分差吞敗。

中華白總教練桑茂森表示，從彰化回到台北比賽，球隊防守做了很多修正，近兩場針對日本、伊朗打法，球員展現防守積極性、進攻企圖心，讓球隊維持一定競爭力。

相較伊朗全場搶下46個籃板，中華白此役僅拿下27個，林庭謙表示，儘管防守策略執行成功率較前幾場進步，但他也認為保護籃板方面，還需要再加油。

賴廷恩拿下全隊最多的13分，也是個人在瓊斯盃得分新高，他指出，主因是隊友製造蠻多空檔機會，加上判斷都還不錯，自己也慢慢抓到比賽感覺。

談到這次在瓊斯盃的收穫，賴廷恩指出，可以藉此累積經驗，由於不同國家都有自己球風，無論球員身高、身材及習性，每一場比賽都是全新的一場，不像在台灣打球，球員間都彼此熟悉。

中華白本屆賽事累計拿下1勝5敗，唯一1勝就是首戰擊敗加拿大，之後苦吞5連敗。（編輯：張雅淨）1080719