季初怎麼投怎麼被打 林晨樺花半年調整

富邦悍將投手林晨樺（圖）下半季重回一軍後狀況不錯，他表示，季初主要是球的位置不佳及配球問題，經過在二軍長時間調整，已經好轉。中央社記者楊啟芳攝 108年7月19日

（中央社記者楊啟芳桃園19日電）富邦悍將投手林晨樺經過季初的掙扎，下半季重回一軍之後狀況不錯，他表示，季初主要是球的位置不佳及配球問題，「怎麼投怎麼被打」，經過在二軍長時間調整，已經好轉。

林晨樺今年春訓本來以擔任先發投手的方向調整，不過首場比賽對統一獅，僅先發3.1局被敲5支安打，包括2支全壘打，失5分後退場。之後改到牛棚表現也不盡理想，4月初曾下二軍，4月20日回一軍，不過5月底再下二軍，下半季才回歸一軍。

談到今年季初遇到的問題，林晨樺表示：「那時候怎麼投都怎麼被打，想要攻擊好球帶，卻一直被打，一度不知道要怎麼投了。」當時他很擔心，問了很多學長、教練，但問題還是持續。

林晨樺在二軍時重新開始，他說：「主要是調整球的位置、進壘角度，還有配球模式，因為之前直球有點投太多。」他也重新看自己以前投球的影片，花了不少時間找回狀況。

這次林晨樺回一軍已出賽2場，其中17日對中信兄弟長中繼2.2局，僅被敲出1支安打，無失分。他說：「雖然這次回來也不保證能怎麼樣，但就是把好的感覺留住，還是要繼續保持，為球隊做出貢獻。」

目前林晨樺也都是擔任後援角色，他認為轉換角色沒有太大影響，他表示，與先發不同的是，現在上場要百分之百全力以赴，每顆球都很重要。林晨樺也說：「要把握住每次機會，不做突破的話機會只會愈來愈少。」（編輯：張雅淨）1080719