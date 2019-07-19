瓊斯盃17記三分球 中華藍力克約旦收5連勝

（中央社記者黃巧雯台北19日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事今天繼續在新莊開打，壓軸登場的中華藍靠著全場17記三分球、外線命中率約49%，最終以89比70擊敗約旦，收下5連勝。

中華藍與約旦交手，首節打得火熱，除了胡瓏貿與對手肢體碰觸，擦出火花外，加上劉錚也展現速度，數度抄截得分，助藍隊後來居上，以20比16領先，藍隊第2節外線輪番開火，加上壓迫戰術，迫使對手頻頻失誤，藍隊上半場結束將領先差距拉開至12分。

約旦第三節一度追到7分差，但藍隊洋將佛勞維斯（John Florveus）以及陳盈駿聯手打出一波7比0攻勢，再將讓兩隊差距回到雙位數。

胡瓏貿決勝節一開始連2記三分球，助藍隊曾握有超過20分領先優勢，奠定勝基，終場藍隊就以89比70勝出，胡瓏貿拿下全隊最多24分。

中華藍總教練帕克（Charlie Parker）稱讚，藍隊今天攻防都無可挑惕，除了迫使對方發生20次失誤，外線命中率還僅剩20%，反觀藍隊三分球命中率高達49%，也是此役能取得勝利的原因。

帕克指出，唯一比較美中不足的地方，藍隊全場22個籃板，僅4個進攻籃板。

明天面對目前全勝菲律賓，帕克說：「藍隊將挺身而出打出一場很棒的比賽，儘管我不保證能贏，但我內心相信可以取得這場勝利。」

劉錚同樣認為，今天藍隊打出一場非常好的球賽，儘管籃板鞏固不佳，但展現很高的命中率，但明天迎戰身材更高大的菲律賓隊，他認為籃板還要再加強。（編輯：張銘坤）1080719