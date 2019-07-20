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林子偉先發守左外野 2打數敲1安打

最新更新：2019/07/20 12:48

（中央社記者楊啟芳台北20日綜合報導）波士頓紅襪3A的林子偉今天擔任先發左外野手，2打數敲出1支安打，選到1次保送、跑回1分，紅襪3A也以4比3贏球；印地安人3A的張育成，則是4打數沒有安打。

紅襪3A今天對白襪3A的比賽，林子偉先發打第6棒，擔任左外野手。2局下林子偉吞下三振；4局下一壘有人時，敲出右半邊安打，接著投手發生暴投，紅襪3A進占二、三壘，不過最終仍沒辦法得分。

5局下紅襪3A靠著3支安打攻下2分，先馳得點；6局下林子偉選到保送之後，下一棒布倫茲（Bryce Brentz）轟出2分全壘打，紅襪3A取得4比0領先。雖然7局上白襪3A靠著2次保送、3支安打攻下3分，不過終場紅襪3A還是以4比3擊退白襪3A。

總計林子偉2打數敲出1支安打，選到1次保送，吞下1次三振，跑回1分，目前在3A出賽31場，打擊率2成37。

印地安人3A的張育成，今天先發打第5棒，擔任三壘手，不過4打數沒有敲出安打，吞下1次三振，擊出1次雙殺打，最終印地安人3A也以3比6敗給藍鳥3A，目前張育成出賽37場，打擊率2成70。（編輯：張芷瑄）1080720

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