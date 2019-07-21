瓊斯盃中華藍負南韓 最後2分鐘繳白卷

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽程，21日晚間進行中華藍與韓國的賽事，中華藍劉錚（右）拿下全場最高21分，終場中華藍仍以64比70不敵韓國。中央社記者吳家昇攝 108年7月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）中華藍前鋒劉錚今天攻下全場最高的21分，可惜全隊第4節最後2分鐘內沒能再添分數，被對手拉開差距，終場64比70憾負南韓，在2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽名列第4。

新莊體育館今天湧進滿場超過8000名觀眾，觀賞瓊斯盃傳統好戲「中韓大戰」，在全場球迷加油聲中，中華藍第4節最後2分40秒靠著周儀翔的三分球將比數追成64比64平。

無奈接下來南韓靠著歸化洋將羅健兒中距離跳投得手，與籃下擦板連拿4分再次超前，反觀中華藍最後2分鐘內一分未得，最終以6分之差飲恨吞敗。

劉錚今天拿下最高的21分、6籃板與2助攻，胡瓏貿也有18分、2抄截與2籃板。談到第4節最後功虧一簣，胡瓏貿坦言：「只差一口氣，最後的小細節沒做好，這次拚勁看得出來不一樣的中華隊，未來我們會更好。」

主控陳盈駿則拿下11分、7助攻，比賽結束後，他也感嘆隊員們又要各分東西，「很期待再相聚」。

中華藍不敵南韓，吞下本屆瓊斯盃的第3敗，戰績以5勝3負排名第4。菲律賓以8連勝之姿奪冠，南韓則以7勝1負居次，日本6勝2負名列第3。

至於以新生代小將為主體的中華白，今天打出精彩好球，射手吳永盛攻下全隊最高的15分，林冠均與周桂羽則雙雙挹注10分，終場以71比81小負菲律賓，最後以2勝6負排名第7收關。（編輯：唐聲揚）1080721

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽程，中華藍21日晚間在新莊體育館迎戰韓國，終場中華藍以64比70落敗。圖為中華藍胡瓏貿（中）進攻遭包夾。中央社記者吳家昇攝 108年7月21日