林安可盼成近年投打二刀第一人 想對決黃子鵬

中職統一獅隊今年選秀點中「投打二刀」新人林安可，23日正式加盟，初期會以外野手身分出賽，但他透露還是喜歡投球，希望能夠回到投手丘。中央社記者謝靜雯攝 108年7月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅隊「投打二刀」好手林安可今天正式加盟，想嘗試成為近年中職首名投打二刀球員，儘管大學專職投手，但打擊天賦藏不住，當打者最想對決學長黃子鵬。

中職統一獅隊「投打二刀」、外型亮眼的好手林安可今天正式披上獅袍，簽約金新台幣530萬元、月薪10萬元加盟。林安可初期會以外野手身分出賽，但他透露還是喜歡投球，希望能回到投手丘。中職除了職棒元年兄弟象隊李文傳外，少見同季投打二刀出賽的球員，林安可也期望成為近年第一人。

林安可三級棒球時期為投打二刀好手，大學時期專職投手，但入選國際賽中華隊時，關鍵時刻打擊總有好表現，不少帶過他的中華隊總教練都直言「林安可打擊天賦藏不住」。林安可表示，去年U23世界盃棒球賽時，也有守右外野，自評：「還打得不錯喔。」

對於打擊天賦，林安可謙虛說是運氣好，可能教練團看到時剛好打擊都有好表現，雖然大學階段專職投手，不過平時訓練也維持打擊練習，確定要投入中職選秀後，知道可能以打者身分出賽，也特別著重打擊訓練。

林安可與同是南英商工、文化大學畢業的學長Lamigo桃猿隊側投黃子鵬有好交情，林安可表示，確定投入中職選秀後，就有跟黃子鵬「嗆說」，希望在場上投打對決，至於當投手最想面對哪名打者，林安可則說，還沒有想過。

林安可透露，他從小看統一獅隊比賽，偶像是獅隊投手「嘟嘟」潘威倫，但後來也很喜歡同是南英商工畢業、具旅外資歷的左投郭泓志，他解釋，郭泓志之前會回南英指導學弟，幫忙看動作，加上郭泓志多次開刀經驗，卻始終沒有放棄，「我也受過傷，可以體會那種辛苦，很欣賞他對棒球的態度」。（編輯：張雅淨）1080723