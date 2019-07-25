瑞安6局優質先發通過期末考 獅隊中止4連敗

中職統一7ELEVEn獅隊25日迎戰富邦悍將隊，派出洋投瑞安先發，主投6局僅失1分非責失，助球隊以8比1擊退悍將。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月25日

（中央社記者楊啟芳新北25日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由統一獅對富邦悍將，獅隊先發投手瑞安投6局僅失1分非責失，繳出優質先發，期末考通過測試，助球隊以8比1擊退悍將，中止4連敗。

1局上獅隊的楊家維選到保送後，因投手犯規上二壘，蘇智傑再補上安打，先馳得點。4局上潘武雄、高國慶、林祖傑、郭峻偉接連安打，攻下2分；5局上包括郭阜林的3分全壘打在內，獅隊再得4分。7局上蘇智傑敲1打點安打，終場獅隊就以8比1奪勝，中止4連敗。

單場MVP由獅隊先發投手瑞安拿下，主投6局僅被敲出5支安打，投1次保送、4次三振，失1分為非責失，獲得本季第3勝。瑞安在今天之前，已經連8場比賽沒能拿下勝投，上次拿勝是5月18日的事情。

不過瑞安表示，「沒有做特別的改變，前陣子確實狀況不好，但今天之前的2場先發已經感覺有調整回來。」轟出3分砲的郭阜林本季也陷入低潮，目前打擊率僅1成84，瑞安指出，這支全壘打出現後，讓比賽可以較輕鬆進行，之前也有跟郭阜林聊過心事，畢竟兩個人狀況都不好。

目前獅隊陣中洋將有瑞安、羅里奇及亞力克，第4名洋投近日將報到，總教練劉育辰表示，「目前瑞安期末考是及格了，還要持續觀察先發續航力。」對於洋將競爭，瑞安則說：「這不是我能控制的，把該做的事做好，今天我的爸爸、媽媽和妹妹都在場，更要拚給家人看。」

至於1局下與胡金龍相撞的一壘手陳鏞基，當場就退場休息，劉育辰表示，明星賽出賽沒有問題，但超級雷射肩競賽是否出席還要再跟聯盟討論。（編輯：張銘坤）1080725