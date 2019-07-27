試跑賺經驗值 高美濕地馬拉松開放報名

（中央社記者龍柏安台北27日電）消費者意識抬頭，許多買家在買定離手前，多半希望可以試用一下，現在就連馬拉松也有試跑活動，除盼讓跑者提前適應場地，也能提供建言，讓活動開跑時能夠盡善盡美。

2019高美濕地海風馬拉松，將於12月1日從台中梧棲漁港集合出發，比賽包括全長42.195公里的全程馬拉松，以及21公里的半程馬拉松，以及6公里的休閒組。

主辦單位為服務廣大跑者，並希望讓補給、路線安排更貼近跑友需求，今天上午7時30分提前在高美風車大道舉辦10公里的免費試跑活動，參加者不但全程免費，能搶先體驗高美賽事路線，還可獲得精美跑衣，收穫滿滿。

而參加試跑的民眾，活動結束後僅需在賽事臉書粉絲專頁、2019高美濕地海風馬拉松分享參賽心得，這不但能讓民眾以跑者的視角來了解賽事安排與路線規劃，還能讓主辦單位收集各方意見，將賽事辦得更好。

高美濕地海風馬拉松現已開放報名，主辦單位提醒，為提倡減塑、環保，希望參賽跑友自行攜帶環保杯，補給站消耗品則採用可重複利用水杯替代，補給物資以大包裝品取代小包裝品、瓶裝水以紙箱水取代，有興趣的民眾可上網了解賽事相關資訊。（編輯：張芷瑄）1080727