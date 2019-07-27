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貝茲單場3響砲5打點 紅襪10比5大勝洋基

最新更新：2019/07/27 17:00

（中央社波士頓26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天主場迎戰紐約洋基，紅襪開路先鋒貝茲前3打數都擊出全壘打，全場共敲4安且進帳5分打點，終場紅襪就以10比5大勝洋基。

貝茲（Mookie Betts）今天在1局下、3局下分別擊出陽春砲，4局下的超大號2分砲更是打出球場外，6局下也擊出帶有1分打點的二壘安打。

另外，貝茲扛出3轟，締造大聯盟連續4天都有球員單場3響的新紀錄，前3天接連有單場3轟表現的打者分別是紐約大都會卡諾（Robinson Cano）、聖路易紅雀迪隆（Paul DeJong）與明尼蘇達雙城克魯斯（Nelson Cruz）。

貝茲的隊友今天也是火力全開，馬蒂內茲（J.D. Martinez）進帳3分打點，德佛斯（Rafael Devers）單場敲出3安。本季兩個世仇的對壘，紅襪已連續5場比賽都至少斬獲8分，火力相當強大。

前一場對決紅襪以19比3大勝，洋基日籍先發投手田中將大慘遭狙擊狂失12分，今天洋基主投派克斯頓（James Paxton）同樣被紅襪打線蹂躪打下7分，苦吞個人本季第6敗。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080727

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