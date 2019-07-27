林安可二軍亮相敲安 學長黃子鵬誇球感好

中華職棒統一獅隊新秀林安可27日在二軍初亮相，先發打第2棒，2局上場隨即敲出安打，生涯二軍首安迅速出爐。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年7月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）統一獅新秀「投打二刀」好手林安可今天中職二軍初亮相，先發打第2棒、2局敲安，生涯二軍首安出爐；林安可最想對決Lamigo桃猿投手黃子鵬，黃子鵬稱讚林安可打擊球感好。

林安可今年季中選秀首輪被獅隊選進，23日球團召開加盟記者會，林安可以簽約金新台幣530萬元、月薪10萬元加盟，24日完成體檢向獅隊二軍報到。

中職今、明兩天舉行明星賽，但二軍補賽照常舉行，今天二軍統一獅隊與Lamigo桃猿隊交手，林安可先發打第2棒、守右外野，首局敲出中外野方向飛球出局，2局敲出右外野方向安打，個人中職生涯二軍首安出爐。

林安可4局敲出中外野方向飛球出局，6局選到保送，8局敲出一壘方向滾地球出局，總計4打數敲出1支安打。

獅隊教練團曾表示，林安可進到職棒後，會先讓他以外野手身分出賽，也被視為下半季野手即戰力，今天二軍的比賽也讓二軍教練團實戰觀察狀況。

林安可在文化大學棒球隊時期專職投手，但不少帶過他的教練都肯定他的打擊天賦，林安可在加盟記者會上透露，進到職棒最想與Lamigo桃猿隊側投黃子鵬投打對決。

黃子鵬是林安可南英商工棒球隊、文化大學棒球隊學長，黃子鵬表示，兩人業餘時期沒有投打對決的機會，「但林安可的打擊球感真的很好」。聽到林安可放話說要對決，黃子鵬也笑說「真的碰到希望可以三振他」。（編輯：唐聲揚）1080727