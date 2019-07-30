證實CBA四川隊曾接觸 楊敬敏8月中決定動向

（中央社記者黃巧雯台北30日電）旅外籃球好手楊敬敏上季效力CBA北控隊，原有意返台打球，他今天感嘆，「台灣環境與報價，真的不敢領教」，並證實曾與CBA四川隊接觸，待政大雄鷹盃結束後，將決定未來動向。

政大雄鷹盃名校籃球邀請賽將於8月6日至10日在政大體育館開打，楊敬敏今天出席記者會，對於傳出近日曾赴中國男子籃球職業聯賽（CBA）四川隊試訓，他證實曾到四川隊參觀環境與練球。

考量家人都在台灣，楊敬敏曾有意返台打球，但台灣現階段籃球環境未進一步提升，讓他不得不打退堂鼓，再度將CBA列入選項。楊敬敏透露，目前還有能力，加上受到別人肯定，因此還是會去試試，預計政大雄鷹盃結束後，將決定未來動向。

楊敬敏有感而發地說：「台灣環境真的沒有辦法，加上也給不了那麼好福利，有了小孩，希望能夠回來，但是錢也是一部分，台灣環境與報價，真的不敢領教。」

楊敬敏這次在政大雄鷹盃名校籃球邀請賽擔任政大雄鷹籃球隊助理教練，他透露，之前就計劃從事教練一職，原本是規劃返台，邊打球、邊學習教練這條路。

另外，擔任瓊斯盃中華藍領隊的陳建州，今天對於台灣籃球環境同樣感觸良多，喊出「自己籃球自己救」的口號。

中華民國籃球協會預計下週召開領隊會議，陳建州建議，籃協應先主動向每個球團負責人請纓，了解各球團目標，相關單位再挹注行政資源，朝上述目標邁進。

陳建州說：「大家一直在說協會不做事、球團怎麼樣，兩者應該是生命共同體，不能把所有責任怪協會，所有責任讓球團擔，也不要讓球員沒有舞台。」

對於原規劃11月登場的中華職籃大聯盟（CBL）確定延後上路，陳建州認為，台灣應以打造最強本土聯賽為目標，並建議超級籃球聯賽（SBL）可考慮縮短賽季，接著銜接CBL，而CBL從盃賽開始。（編輯：張雅淨）1080730