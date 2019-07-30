政大雄鷹盃籃球邀請賽 兩岸日韓6名校較勁

（中央社記者黃巧雯台北30日電）第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽將於8月6日開打，主辦單位今天宣布，包括政治大學、台師大、台藝大、中國北京清華大學、日本筑波大學與韓國漢陽大學等6隊參賽。

雄鷹盃由政治大學與政大雄鷹會主辦，6大名校自8月6日起一連5天，在政大體育館展開15場賽事，10日晚間還將舉行「JORDAN明星賽」，而日本筑波大學此役參賽陣容堅強，至少7名球員曾入選國家培訓隊。

政大雄鷹籃球隊成軍將邁入第3年，從大專校院籃球聯賽（UBA）公開男二級季軍到上季男一級第6名，政大男籃隊並未因此鬆懈。總教練陳子威今天在記者會透露，上季UBA賽事結束後，球隊沒有休息，仍繼續練球、積極備戰。

面對台師大、台藝大都曾奪過UBA冠軍，加上中、日、韓強隊都將參賽，陳子威表示，希望趁機能向其他球隊學習，並呈現最好的表現給大家看。

談到最想對戰的球隊，政大雄鷹隊球員吳冠誼鎖定台師大，他解釋，陳子威曾在台師大籃球隊執教，加上高中同學在陣中，希望能與對方對決。

台師大同樣積極備戰新一季的UBA，台師大領隊季力康表示，雄鷹盃是台師大繼海峽盃後第2站，後續球隊將赴澳洲與中國武漢移地訓練。（編輯：張雅淨）1080730