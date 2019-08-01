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巨人力拚外卡 留奪冠王牌左投邦賈納

最新更新：2019/08/01 15:24

（中央社舊金山31日綜合外電報導）正拚搶國聯外卡的美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人試圖重返季後賽之際，決定留下幫巨人3度奪冠的王牌左投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）。

邦賈納2010年、2012年、2014年3度助巨人拿下世界大賽冠軍，然而巨人今年上半季的戰績慘不忍賭，一度淪為墊底球隊，使得球隊「打掉重練」且將邦賈納交易出去的傳言四起。

但巨人下半季戰績一飛沖天，19場比賽裡拿下14勝5敗的佳績，目前戰績55勝53敗，在國家聯盟西區竄上第2，雖落後龍頭洛杉磯道奇15場，想登頂幾乎不可能，但仍有機會靠搶下外卡，在暌違3年後重返季後賽。

邦賈納本季先發23場，戰績6勝7敗，防禦率3.74，在132.2局投球中，賞給對手140次三振，保送則只有29次。

過去邦賈納在世界大賽出賽5場，其中4場先發，戰績4勝0敗1救援，防禦率低到只有0.25，是巨人3度奪冠的大功臣，尤其2014年的世界大賽，他出賽3場，拿下2勝、1救援，獲選當年世界大賽最有價值球員（MVP）。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080801

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