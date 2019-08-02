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海盜紅人板凳清空大亂鬥 8人禁賽

最新更新：2019/08/02 10:42

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天針對海盜、紅人日前在賽場上的板凳清空大亂鬥做出懲處，共6名球員、2名總教練遭到禁賽。

發生在7月30日的混戰，起因於匹茲堡海盜投手凱拉（Keone Kela）蓄意對紅人打者狄特里希（Derek Dietrich）投出頭部附近的近身球，雙方人馬當場湧出，拳頭此起彼落，堪稱本季最嚴重衝突。

引爆衝突的凱拉被處以禁賽10場處分。

凱拉的隊友奧蘇納（Jose Osuna）、克利克（Kyle Crick）分別被禁賽5場、3場，總教練赫多（Clint Hurdle）被禁賽2場。

紅人這邊，總教練貝爾（David Bell）禁賽6場，投手賈瑞特（Amir Garrett）禁賽8場，休斯（Jared Hughes）禁賽3場，古巴籍重砲普伊格（Yasiel Puig）同樣禁賽3場。普伊格在這場衝突後，被交易到克里夫蘭印地安人。

除此之外，所有被禁賽的人還被處以金額不等的罰款。

海盜投手威廉斯（Trevor Williams）、紅人一壘手沃托（Joey Votto）、外野手厄文（Phillip Ervin）則遭罰款但未被禁賽。

大聯盟賽務部總監托瑞（Joe Torre）在聲明中說：「每個在場上的人都該知道，他們應該為球迷，尤其是年輕人樹立典範。」

這已不是兩隊第一次槓上。本季稍早，狄特里希揮出全壘打之後被對方投手鎖定，先前就引發過雙方球員間的大亂鬥。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080802

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