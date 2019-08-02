張育成敲本季第7轟 林子偉中斷連2場無安打

（中央社記者楊啟芳台北2日綜合報導）克里夫蘭印地安人3A的張育成，今天在第4局轟2分全壘打，為本季第7轟，不過最終球隊5比8落敗。波士頓紅襪3A的林子偉，則是4打數1支安打，中斷連2場無安打。

印地安人3A對紅人3A的比賽，張育成先發打第5棒，擔任二壘手。首打席張育成擊出三壘滾地球出局，第2局紅人3A的拉凡威（Ryan Lavarnway）敲2分全壘打，第3局紅人3A再靠著接連安打，攻下4分，取得6比0領先。

4局下張育成一棒轟出右邊方向2分全壘打，幫助印地安人3A追回2分，接著再攻下1分，形成3比6落後。第5局張育成吞下三振，第6局印地安人3A的哈瑟（Eric Haase）轟2分砲，僅剩1分落後。

不過，第7、8局紅人3A各得1分，終場紅人3A就以8比5擊退印地安人3A。總計張育成5打數敲出1支安打，也是支2分砲，為本季第7轟，包辦2分打點，目前打擊率2成71。

紅襪3A對大都會3A的比賽，林子偉先發打第6棒，擔任左外野手。第1、第4局都擊出一壘滾地球出局，第6局擊出投手滾地球出局，第9局敲出中間方向安打，總計4打數敲1支安打，中斷連2場沒有安打，目前打擊率2成53，終場紅襪3A以2比4落敗。（編輯：張雅淨）1080802