洋基托瑞斯轟滿貫砲 紅襪輸球苦吞5連敗

美國職棒大聯盟紐約洋基2日靠游擊手托瑞斯首局轟出滿貫砲，4比2擊敗宿敵波士頓紅襪，近況欠佳的紅襪苦吞5連敗。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年8月3日

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基今天迎戰宿敵波士頓紅襪，兩隊首局分別開轟後就未再得分，洋基托瑞斯以滿貫砲比下紅襪馬蒂內茲的2分砲，終場4比2贏球，紅襪苦吞5連敗。

這對世仇組合上週在波士頓進行4連戰，紅襪打擊大爆發，4戰共灌進44分，以3勝1敗拿下系列賽。兩隊本週移師紐約3天4戰，首戰紅襪派出7連勝的羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）先發，洋基則以派克斯頓（James Paxton）應戰，上演左投對決。

派克斯頓上週對紅襪投4局被敲4轟、失7分，苦吞敗投，今晚首局不穩毛病再犯，遭馬蒂內茲（J.D. Martinez）轟出左外野方向2分砲。這發全壘打是馬蒂內茲本季第24轟。

洋基不甘示弱，下半局以安打和連續保送攻占滿壘後，托瑞斯（Gleyber Torres）相中首球，將羅德里格斯時速95英哩（約153公里）的內角速球轟出左外野全壘打牆，洋基4比2超前。

托瑞斯堪稱「滿壘王」，生涯滿壘有人情況下打擊率高達4成17。這發全壘打是他本季第21轟，也是大聯盟生涯第2發滿貫砲。

兩隊首局以全壘打取分後，打線陷入沉寂，都未再進帳分數。派克斯頓首局掉分後回穩，主投6局僅被敲2支安打，送出6次三振，以優質先發表現拿下睽違一個多月的勝投，本季第6勝入袋。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，派克斯頓此役善用曲球擾亂打者節奏，3種主力球路搭配得當，表現出色。

派克斯頓退場後，洋基牛棚推出勝利方程式，由康利（Tommy Kahnle）、布里頓（Zach Britton）和柴普曼（Aroldis Chapman）接手，只讓紅襪再敲一支安打。柴普曼9局上登場製造三上三下，拿下美國聯盟最多的第28次救援成功。

洋基本季對戰紅襪8勝4敗，今晚贏球後以69勝39敗穩居美聯東區榜首，領先排名第3的紅襪11.5場勝差。紅襪近況欠佳，苦吞2015年以來首次5連敗。兩隊明天將進行雙重賽，夜場賽事是5月30日因雨延期的補賽。（編輯：陳永昌）1080803