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太空人全場狂敲6轟 水手菊池雄星苦吞第8敗

最新更新：2019/08/03 16:05

（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天主場迎戰西雅圖水手，太空人共有6名打者擊出全壘打，終場便以10比2大勝，水手日籍先發左投菊池雄星只投4局就狂失6分，苦吞本季第8敗。

太空人第5棒打者阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）在2局下率先扛出陽春砲，隊友馬瑞斯尼克（Jake Marisnick）也擊出2分砲，第2局打完太空人便以3比0領先。

比賽到了4局下，太空人捕手馬多納多（Martin Maldonado）鎖定菊池雄星的一顆滑球打成右外野陽春砲，隊友阿圖維（Jose Altuve）也敲出2分砲，單局攻下3分。

菊池雄星今天主投4局被敲9安，其中有4支全壘打，失6分全是自責分，防禦率升至5.49，目前個人本季投球成績為4勝8敗。

太空人打線5局下趁勝追擊，柯利亞（Carlos Correa）、狄亞士（Aledmys Diaz）接連開轟，將比分拉開至9比0，終場就以10比2獲勝。

太空人先發左投麥利（Wade Miley）有效封鎖水手攻勢，直到第5局才被敲出安打，他今天主投6局挨3安失2分，並送出6次三振與5次保送，順利拿下個人本季第10勝。

水手本季對戰太空人，成績是慘淡的1勝10敗，太空人則在最近的15場比賽中奪下12勝。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1080803

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