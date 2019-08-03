悍將新秀江國豪上一軍 先待牛棚有望轉先發

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天將新秀投手江國豪拉上一軍，這2天會先從牛棚出發，不過總教練陳連宏表示，之後會安排江國豪先發；江國豪則說，上一軍時間比想像中快，會將自己準備好。

江國豪從昨天開始隨隊，今天悍將就將他升上一軍，成為這次季中選秀首名新秀上一軍，昨天對Lamigo桃猿僅投0.2局就失4分的羅華韋則是下二軍。陳連宏表示，由於對桃猿在第6、7局牛棚常會有狀況，因此這2天江國豪會先在牛棚待命，但也說：「希望之後江國豪能在先發，會輪替安排。」

陳連宏指出，由於江國豪從進職棒前就有持續在比賽，目前整個狀況沒有問題；投手教練余文彬也表示，之前有透過影片看江國豪在二軍投球，認為他將場上狀況控制得很好。

江國豪說：「一直都有保持在比賽的心態，會把自己準備好。」並表示沒有想到會這麼快就上一軍，本來以為下週結束後才會，昨天隨隊實際感受過一場職棒比賽，「職棒真的比較細膩，打者較會抓球打，所以要盡量避免失投」。

江國豪在進職棒前先去荷蘭打港口盃，分別對庫拉索先發投4局失2分、對荷蘭先發2局失3分，江國豪表示，「去荷蘭對我幫助滿多，能在真正進職棒前看到自身缺點，請教過二軍投手教練王建民後，已改善許多」。（編輯：張芷瑄）1080803