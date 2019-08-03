更多編輯台推薦新聞：
減塑新制滿月市場吹環保風 業者搶當模範生
產經

減塑新制滿月市場吹環保風 業者搶當模範生

援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置
國際

援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

悍將新秀江國豪上一軍 先待牛棚有望轉先發

最新更新：2019/08/03 17:13

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天將新秀投手江國豪拉上一軍，這2天會先從牛棚出發，不過總教練陳連宏表示，之後會安排江國豪先發；江國豪則說，上一軍時間比想像中快，會將自己準備好。

江國豪從昨天開始隨隊，今天悍將就將他升上一軍，成為這次季中選秀首名新秀上一軍，昨天對Lamigo桃猿僅投0.2局就失4分的羅華韋則是下二軍。陳連宏表示，由於對桃猿在第6、7局牛棚常會有狀況，因此這2天江國豪會先在牛棚待命，但也說：「希望之後江國豪能在先發，會輪替安排。」

陳連宏指出，由於江國豪從進職棒前就有持續在比賽，目前整個狀況沒有問題；投手教練余文彬也表示，之前有透過影片看江國豪在二軍投球，認為他將場上狀況控制得很好。

江國豪說：「一直都有保持在比賽的心態，會把自己準備好。」並表示沒有想到會這麼快就上一軍，本來以為下週結束後才會，昨天隨隊實際感受過一場職棒比賽，「職棒真的比較細膩，打者較會抓球打，所以要盡量避免失投」。

江國豪在進職棒前先去荷蘭打港口盃，分別對庫拉索先發投4局失2分、對荷蘭先發2局失3分，江國豪表示，「去荷蘭對我幫助滿多，能在真正進職棒前看到自身缺點，請教過二軍投手教練王建民後，已改善許多」。（編輯：張芷瑄）1080803

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報