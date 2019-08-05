洋基單局6分奠勝基 紅襪遭橫掃吞8連敗

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基氣勢如虹，今天3局一陣狂攻猛打灌進6分，將波士頓紅襪先發投手普萊斯轟下場，終場7比4贏球，橫掃系列賽。紅襪士氣跌落谷底，苦吞4年來最長的8連敗。

洋基挾著昨天橫掃雙重賽的氣勢，1局下先馳得點，「法官」賈吉（Aaron Judge）將普萊斯（David Price）一記內角速球扛出右外野全壘打牆。這發陽春砲是賈吉本季第12轟，也是7月19日以來首度開轟。

3局下，洋基攻勢再起。一人出局後，賈吉獲四壞保送，普萊斯接著以外野飛球解決葛雷戈里斯（Didi Gregorius），眼見再解決一人就能結束這半局，沒想到被連續揮出6支安打，包括厄謝拉（Gio Urshela）2分砲，投不滿3局就被換下。

值得一提的是，洋基這輪猛烈攻勢，大多由因傷兵滿營而獲上場機會的二線球員帶動，梅賓（Cameron Maybin）、福特（Mike Ford）與陶克曼（Mike Tauchman）都有打點進帳。

普萊斯2016年加盟紅襪後在洋基球場投球表現糟糕，一勝難求，今年6月2日他迎戰洋基時擺脫心魔，繳出優質先發表現並扮演紅襪止敗英雄。時隔兩個月，普萊斯對洋基「恢復正常」，掉7分是他本季單場失分最多的比賽。

紅襪打完3局便落後7分，休息室瀰漫低氣壓，直到5局上才突破洋基先發投手哈普（J.A. Happ）封鎖，靠著瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）與查維斯（Michael Chavis）連兩發陽春砲追回2分。

6局上，紅襪兩人出局後攻勢再起，班奈坦迪（Andrew Benintendi）把握得點圈有人打擊機會，揮出帶有2分打點的中間方向穿越安打，落後縮小到3分，但打線後繼乏力，未能逆轉戰局，4連戰慘遭橫掃。

哈普投5.2局被敲7支安打，失4分，在打線護航下本季第9勝入袋。普萊斯苦吞本季第5敗，防禦率從賽前的3.86膨脹到4.36。

不過，本季飽受傷兵困擾的洋基再傳壞消息，近況火熱的托瑞斯（Gleyber Torres）提前退場，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，托瑞斯傷到核心肌群，為保險起見到醫院檢查，傷勢還不明朗。

洋基拉出5連勝，戰績72勝39敗為美國聯盟最佳，勝率以微幅差距領先休士頓太空人隊。洋基本季對戰紅襪11勝4敗，兩隊勝差拉大到14.5場。紅襪繼2015年7月後再次吞下8連敗，在美聯外卡爭奪戰中離領先集團愈來愈遠，如不振作恐難打進季後賽。（編輯：馮昭）1080805