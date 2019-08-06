陳偉殷兩局飆3次三振 連3戰後援無失分

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚的陳偉殷今天客場迎戰紐約大都會，後援兩局飆3次三振，雙重賽首戰替球隊保留牛棚戰力，且連3戰無失分。馬林魚終場以2比6輸球，苦吞3連敗。

陳偉殷7局下登場時，馬林魚2比6落後。他先以三振解決大都會強棒阿隆索（Pete Alonso），再接殺戴維斯（J.D. Davis）揮出的強襲球，接著四壞保送佛瑞澤（Todd Frazier），最後以內野滾地球解決尼多（Tomas Nido）。

8局下，陳偉殷先三振拉加雷斯（Juan Lagares），再以界外飛球解決奧泰爾（Aaron Altherr）。大都會明星二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）隨後敲出左外野平飛安打，成為大都會隊史最快達成生涯200安的打者。

陳偉殷最終穩住陣腳，三振羅沙里歐（Amed Rosario），以無失分表現完成投球任務。

陳偉殷本季從先發轉戰牛棚，此役是第33場出賽，改寫大聯盟生涯單季最多出賽紀錄。由於大多在球隊落後時登板，馬林魚又不擅長逆轉，陳偉殷本季至今一勝難求。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後受訪時說：「陳偉殷今天表現不錯，幫助球隊保留牛棚戰力，為我們投了出色的兩局。我當時期待賽事尾聲能逆轉戰局，讓他拿下勝投。」

此役是陳偉殷近5場出賽，第4度投超過一局。連3戰無失分後，陳偉殷賽季防禦率降至6.65，創4月初以來新低。

大都會近11戰拿下10勝，近況極佳。麥尼爾與羅沙里歐1、3局下分別揮出陽春砲，先發投手迪格隆（Jacob deGrom）4局下以安打替自己打回2分。大都會5局下再以連續安打、保送和高飛犧牲打添得2分，鎖定勝局。

上季奪得國家聯盟賽揚獎的迪格隆7局僅失2分，送出8次三振，本季第7勝入袋。

馬林魚全場敲出6支安打，與大都會平分秋色，但攻勢並不連貫。2局上以連兩支二壘安打扳平比數後，馬林魚僅靠菜鳥二壘手狄亞士（Isan Diaz）6局上陽春砲再添分數，先發投手杜吉（Robert Dugger）大聯盟初登板吞下敗投。（編輯：馮昭）1080806