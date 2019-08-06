小馬少棒中華隊2轟搶勝 拿下隊史第9冠

2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，中華隊（圖）冠軍戰與墨西哥交手，終場以10比4順利奪冠，拿下小馬少棒世界賽第9冠、完成2連霸。（台東縣政府提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，中華隊冠軍戰與墨西哥交手，莊昊勳中繼4.2局飆9K好投壓制，邱彥祖、蘇政憲開轟，終場以10比4順利奪冠，拿小馬少棒世界賽第9冠、完成2連霸。

小馬少棒此次由台東縣卑南國小取得中華代表權，比賽在美國美國德州拉雷多舉行，中華隊連拿3勝、晉級冠軍戰，今天冠軍戰與墨西哥隊交手，中華隊由黃義傑先發。

中華隊首局就有攻勢，靠著保送、滾地球推進、野手選擇先馳得點，2人出局後余新喆敲二壘打，蘇政憲補上三壘打添分，開賽先拿3分、取得領先。

黃義傑開賽稍微有狀況，首局下半2人出局後投出保送，接著被敲二壘打、隊友接連發生守備失誤失掉2分，再因為投手犯規失掉第3分，兩隊首局打完3比3平手。

中華隊3局再起攻勢，靠著失誤、滾地球、高飛犧牲打拿下超前分，蘇政憲連兩天開轟，2分砲幫助球隊拉大領差距。

中華隊3局下半啟動牛棚，無人出局、壘上有人時莊昊勳中繼接手，被敲二壘打失掉唯一1分，這分記在先發投手身上，總計中繼4.2局好投壓制，僅被敲出2支安打，飆出9次三振、無失分，有效壓制對方打線。

中華隊6局邱彥祖敲出2分砲添分，7局再靠著蘇政憲三壘打、不死三振、捕逸、滾地球，單局再添2分，順利拿下比賽勝利；中華隊去年完成小馬聯盟少棒、青少棒、青棒「三冠王」，今年力拚「三冠王」二連霸，少棒隊先拿下一冠，也是中華隊史小馬少棒第9冠。（編輯：屈享平）1080806