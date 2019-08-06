把譚雅婷當目標 蘇思蘋盼奪奧運射箭金牌

（中央社記者龍柏安台北6日電）年僅17歲的蘇思蘋性格跳tone又開朗，說話天馬行空，但當她談到夢想時，眼睛閃閃發光，她正經地表示：「奧運拿金牌，是我此生一定要完成的夢想。」

蘇思蘋在今年亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，在反曲弓混雙與陳昭升聯手摘金，女子個人賽則獲得銀牌，是中華反曲弓代表隊陣中的最大贏家。

台灣女子射箭界的招牌人物譚雅婷，是蘇思蘋的同門師姐，蘇思蘋坦言，與其說譚雅婷是她的偶像，倒不如說是她想要超越的目標，因此她時時刻刻都在和譚雅婷較勁，「學姐18歲就射奧運，我希望17歲就能去比奧運」。

蘇思蘋的指導教練倪大智坦言，譚雅婷、林詩嘉是他執教生涯的「黃金世代」，而蘇思蘋則是未來最有機會接棒的人選，他搞笑地說：「蘇思蘋身上擁有太多不良特質，她靜不下來、經常犯錯。」

說完醜話，倪大智話鋒一轉接著說：「但蘇思蘋的強大心裡素質，以及天生一流箭感，都是這些學姐沒有的優勢。」

出生在低收入戶的蘇思蘋，老爸已66歲仍擔任吃重的水泥工，今年2月又出車禍造成肋骨斷裂，身體大不如前，媽媽則是中國籍外配，平時僅在早餐店打工，蘇思蘋在接觸射箭後，這項運動不僅成了她的最愛，也是她想用來翻轉人生的手段。

國二那年，蘇思蘋確定了自己的奧運夢，「我的啟蒙教練林品書說，他生涯所有的國際賽都參加過，就獨缺奧運，所以我希望代替他完成這個夢想。」另一方面，她也希望透過射箭，讓大家看到她，而奧運拿金牌是最大的目標。（編輯：張芷瑄）1080806