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林安可二軍首轟出爐 獅隊花蓮賽事有望一軍亮相

最新更新：2019/08/06 20:16

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一獅隊今年季中選秀選進「投打二刀」林安可，今天二軍對Lamigo桃猿隊比賽，7局從江國謙手中敲出全壘打，生涯二軍首轟出爐，最快有機會於這2週獅隊花蓮球場賽事一軍初亮相。

獅隊今年季中選秀選進「投打二刀」並具有高顏值的好手林安可，他7月27日首場中職二軍出賽就敲出安打，今天獅隊二軍與桃猿隊交手，林安可先發打第2棒、守右外野。

林安可首局吞下三振，3局敲出游擊方向滾地球出局，5局敲出一壘方向滾地球出局，7局開轟，為中職二軍生涯首轟；林安可今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點。

獅隊今天2局靠著鄧志偉二壘打、吳桀睿安打先馳得點，6局陳重廷開轟，再靠著接連3支安打、高飛犧牲打、桃猿隊守備失誤，單局攻下4分、拉開領先差距，林安可7局開轟，打回獅隊第6分。

桃猿隊今天前8局都沒有拿下分數，直到9局靠著保送，成晉、梁家榮接連安打，拿下唯一1分，追分不及，以1比6吞下敗仗。

統一獅隊明天起將主場拉至東部，在花蓮棒球場連安排5場主場賽事，12日休兵一天，13、14日在以客隊身分於花蓮棒球場與中信兄弟隊交手，林安可最快有機會在這2週獅隊花蓮棒球場出賽賽事一軍生涯初亮相。（編輯：張芷瑄）1080806

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