大坂直美晉羅傑斯盃網賽3輪 巴蒂確定球后不保

（中央社多倫多8日綜合外電報導）日本名將大坂直美今天挺進羅傑斯盃（Rogers Cup）網賽女單第3輪，讓澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）世界排名第一的球后寶座確定不保。

去年美網和今年澳網奪冠的大坂直美今天以6比2拿下首盤時，德國對手馬利亞（Tatjana Maria）因左腹部受傷中途退賽。

大坂直美在溫網首輪敗給哈薩克對手普汀塞娃（Yulia Putintseva）後就不曾出賽。

法新社報導，大坂直美今天說：「雖然我們只打一盤，但我認為自己表現很不錯。我覺得自己能夠隨心所欲發揮，有機會就拚球。」

「當然也有幾次非受迫性失誤，但我認為這只是過程。對我來說，我很高興這是我近日首戰，能夠很快進入狀況。」

大坂直美今天獲勝後，有望在12日出爐的最新世界排名重登球后寶座。然而世界排名第3的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova）也有可能擠下巴蒂。今年法網封后的巴蒂昨天在羅傑斯盃女單第2輪爆冷出局。

普里斯科娃今天以6比4、6比7（4/7）、6比2擊敗美國選手芮絲克（Alison Riske），搶下第3輪門票。

普里斯科娃必須打進4強才有機會登上世界球后，但如果大坂直美晉級8強，普里斯科娃必須闖進決賽才有望世界排名第一。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080808