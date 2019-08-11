小馬青少棒中華隊3轟 擊敗波多黎各搶首勝

（中央社記者謝靜雯台北11日電）2019年小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽開打，中華隊首戰與波多黎各隊交手，中華隊投打發揮，5任投手輪流登板有效壓制，楊子濬、徐紹予、白振安開轟，以14比0、5局拿下首勝。

中華隊這次由台北市長安國中為主體參加小馬聯盟青少棒錦標賽，世界賽於11日在美國賓州華盛頓舉行，中華隊台灣時間今天早上首戰與波多黎各隊交手，由李斯特先發。

李斯特先發投2局僅被敲出1支安打、無失分，中華隊3局啟動牛棚，讓投手群輪流登板，林芮安、王星翰、張元愷、林柏佑依序登板，投手群聯手，全場僅讓隊手敲出3支安打，投出5次三振、無失分。

中華隊首局就有攻勢，1人出局後靠著野手選擇、失誤、白振安3分砲先馳得點，楊子濬補上陽春砲，再靠著安打、接連4次保送、李斯特二壘打添分，首局就拿下9分，開賽取得大比分領先。

中華隊2局再靠著徐紹予2分砲添分，將比數拉大至11比0領先，3局再靠著觸身球保送、安打、保送、高飛犧牲打，再拿2分，5局再添1分，終場順利拿下比賽勝利。

中華隊挑戰小馬聯盟「三冠王」二連霸，中華少棒隊、青棒隊都已經拿下冠軍，青少棒隊首場比賽也搶下好彩頭，奪冠氣勢盛。（編輯：屈享平）1080811