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蘇智傑3響砲獅隊搶勝 花蓮兩隊敲9轟寫紀錄

最新更新：2019/08/11 22:08

（中央社記者謝靜雯台北11日電）統一獅與Lamigo桃猿今天交手，兩隊共敲9轟，獅隊林安可生涯首轟，蘇智傑單場3響砲，桃猿陳俊秀生涯百轟達成，獅隊以19比8拿勝，改寫花蓮棒球場單場最多得分、最多轟紀錄。

統一獅隊7日起將主場拉至花蓮棒球場，先跟富邦悍將隊打2連戰，9日起與Lamigo桃猿隊打3連戰，獅隊今天打線發揮，全場敲出22支安打，包括5發全壘打，比賽1到8局，僅第3局沒有拿下分數，單場拿19分，改寫花蓮棒球場單場單隊最多得分紀錄，原紀錄為2015年5月22日義大犀牛隊（富邦悍將前身）的17分。

獅隊新人林安可昨天一軍生涯初亮相，打擊沒有表現，今天首局保送上壘，替球隊跑回分數，為一軍生涯首得分，2局敲內野安打，為一軍生涯首安，5局敲出3分砲，一軍生涯首轟、首打點都出爐，今天單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，另有3得分，表現亮眼。

獅隊首局靠著5安、桃猿隊2次守備失誤，開賽就拿下5分，2局再拿兩分，4局高國慶開轟，2分砲替球隊拉開領先差距，為個人本季第4轟，5局林安可開轟、蘇智傑也補上兩分砲，獅隊單局再添6分、奠定勝基。

蘇智傑6局敲出個人單場第2轟，8局再敲出個人單場第3轟，陽春砲送回球隊第19分，單場3響砲為個人中職生涯首次，單場3響砲為中職史上第30次，目前個人本季全壘打數累積達19轟。

蘇智傑單場4安（3轟）6打點，獲頒單場最有價值球員（MVP）。他表示，很開心可以達成單場3響砲紀錄，感謝教練團、隊友，也感謝花蓮的球迷進場為球隊加油，才可以順利拿下今天的勝利。

桃猿隊今天比賽前7局拿下3分，8局陳俊秀敲出陽春砲，個人中職生涯百轟達成，為中職史上第20人，郭嚴文補上2分砲，為個人本季第10轟，郭嚴文連3天花蓮賽事都開轟，朱育賢9局代打開轟，為個人本季第25轟，陳俊秀再補上陽春砲，連兩場出賽單場雙響砲。

獅隊團隊敲出5轟，桃猿隊也敲出4轟，獅隊單場5轟、兩隊單場合計敲出9轟，都是花蓮棒球場紀錄。（編輯：管中維）1080811

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