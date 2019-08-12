LLB次青少棒潘詳淯好投又開轟 中華首勝

（中央社記者謝靜雯台北12日電）LLB次青少棒賽世界賽開打，中華隊首戰與澳洲隊交手，中華隊投打發揮，兩任投手潘詳淯、許庭綸聯手壓制，潘詳淯2局開轟，中華隊終場以10比0、5局提前拿下勝利。

LLB（世界少棒聯盟）次青少棒賽11日起在美國密西根州泰勒舉行，中華隊此次由新明國中取得代表權，今天首戰與澳洲隊交手，中華隊由潘詳淯先發。

潘詳淯今天先發投2局沒被敲出安打，投出3次三振，許庭綸接手後援3局，僅被敲出1支安打，飆出6次三振，兩人聯手壓制對手打線，沒有失掉分數。

中華隊首局就有攻勢，靠著保送、胡孟智安打、短打推進、高飛犧牲打先馳得點，2局潘詳淯開轟，陽春砲帶起球隊攻勢，中華隊再靠著接連保送、田明倫二壘打、黃博言安打，單局拿下5分、奠定勝基。

中華隊5局再起攻勢，首名打者選到保送上壘，1人出局後彭立宏安打送回中華隊第7分，再靠著接連兩次保送、暴投、田明倫安打添分，順利拿下比賽勝利。

中華隊下一戰將與拉丁美洲區代表隊交手，中華隊在LLB次青少棒賽事成績亮眼，今年力拚7連霸、隊史第8冠。（編輯：屈享平）1080812