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曲棍球移地賽 桃園與新加坡第2場握手言和

最新更新：2019/08/13 22:41
桃園市體育會曲棍球代表隊在新加坡移地訓練，13日與新加坡國家代表隊友誼賽，圖為桃園市代表隊隊員謝宗育（右）在第二節先馳得點，取得領先。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月13日
桃園市體育會曲棍球代表隊在新加坡移地訓練，13日與新加坡國家代表隊友誼賽，圖為桃園市代表隊隊員謝宗育（右）在第二節先馳得點，取得領先。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月13日

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）桃園市體育會曲棍球代表隊今晚在新加坡移地訓練，並與新加坡國家代表隊進行第2場友誼賽，雙方鏖戰60分鐘，桃園市曲棍球代表隊最後以2比2與新加坡握手言和。

桃園市體育會曲棍球代表隊是中華民國全國運動會3連霸隊伍，實力強勁，10日起到新加坡進行5場友誼訓練賽，除提升訓練強度，也希望在今年10月舉行的全國運動會中奪金，完成4連霸目標。

帶隊教練鍾騰葦賽後向中央社記者表示，桃園市體育會曲棍球代表隊這次雖是移地訓練，但精銳盡出，今晚賽事第一節雙方相互試探虛實，並未取分，桃園隊第二節掌握進攻節奏先馳得點，取得領先。

他說，桃園隊第三節雖接續錦上添花再得一分，不過，新加坡利用短角球機會強取兩分，維持平手。第四節雙方均未得分。

桃園隊昨晚與新加坡國家代表隊進行第一場友誼賽，以2比4落敗，之後兩隊還有3場友誼賽。

桃園市體育會曲棍球代表隊2018年6月曾代表台灣參與世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事，當時共有泰國、印尼、香港、新加坡、緬甸與台灣等12支隊伍參賽。去年是台灣首度參與這項賽事，全體隊員將士用命，戰績4勝2負，奪得第3名。（編輯：郭中翰）1080813

桃園市體育會曲棍球代表隊在新加坡移地訓練，13日與新加坡國家代表隊友誼賽，圖為桃園市代表隊隊員徐宇慶（左）截球成功，取得球權。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月13日
桃園市體育會曲棍球代表隊在新加坡移地訓練，13日與新加坡國家代表隊友誼賽，圖為桃園市代表隊隊員徐宇慶（左）截球成功，取得球權。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月13日
桃園市體育會曲棍球代表隊在新加坡移地訓練，13日與新加坡國家代表隊友誼賽，圖為桃園市代表隊黃柏雄（左2）面對新加坡包夾，仍奮勇突圍，爭取進攻機會。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月13日
桃園市體育會曲棍球代表隊在新加坡移地訓練，13日與新加坡國家代表隊友誼賽，圖為桃園市代表隊黃柏雄（左2）面對新加坡包夾，仍奮勇突圍，爭取進攻機會。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月13日
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