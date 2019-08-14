王躍霖傷癒返一軍 受傷時有愧疚感

中華職棒Lamigo桃猿隊投手王躍霖（中）傷後重返一軍，他14日受訪表示，受傷期間會有愧疚感，身體狀況目前已沒問題，這次回到一軍只希望不要再受傷。中央社記者楊啟芳攝 108年8月14日

（中央社記者楊啟芳桃園14日電）中職Lamigo桃猿投手王躍霖重返一軍，6月底他因右邊後三頭肌拉傷下二軍，休養了1個多月才開始投球，他表示，身體狀況已沒問題，受傷期間有愧疚感，回一軍希望不要再受傷。

王躍霖最近一場一軍出賽是在6月22日，當時比賽到一半右肩膀不適退場，隔天就下二軍，直到昨天才升上一軍。本季王躍霖依然是主力牛棚投手，受傷前出賽31場，拿下2勝3敗、5次中繼成功，防禦率3.98。

王躍霖今天表示，傷勢為右邊後三頭肌拉傷，受傷時只要用到手就會感到疼痛，因此連跑步都沒有辦法。當時上半季已接近尾聲，且球隊正處於爭冠期卻受傷，王躍霖說：「能不要受傷當然是最好，受傷了只能趕快面對，好好復健。」

本來王躍霖在受傷處打了葡萄糖液，醫生評估1個星期可以開始投球，不過投球後還是會痛，並沒有改善，2週後補打第2次葡萄糖液才真正好轉，2、3天後開始正常丟球，因此加起來王躍霖休了1個多月才在二軍出賽。

王躍霖7月30日於二軍復出，他笑說：「當時站上去感覺很陌生，因為1個多月沒有投球了，第一場給自己設定球速要在140（公里）以上，後面4場出賽也都有達到，還可以。」

原本王躍霖受傷之後，由於後三頭肌沒有力氣，投球力量、順序都不對，導致動作有些跑掉，不過他表示，在二軍跟投手教練討論後，現在也已經恢復正常。

對於這次重返一軍，王躍霖說，只希望自己不要再受傷，「會有愧疚感，對自己和球隊都是，在一軍的投手很辛苦，我在二軍時都會看比賽，他們失分或被打全壘打時，心裡就會有感受。」（編輯：吳協昌）1080814