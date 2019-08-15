U19世界盃8強賽 中華女壘勝波多黎各

（中央社記者林宏翰爾灣14日專電）中華隊赴美國參加U19世界盃女壘賽，今天8強循環賽對上波多黎各，2局下第9棒吳羽昕小兵立大功，跑出一支場內全壘打，終場9比1獲勝。

當時0比0，吳羽昕的3分全壘打幫助中華隊率先搶下分數。之後第3局、第6局分別攻下3分，拉大領先差距。投手圈裡，勝利方程式陳靖瑜2.2局、風羽璇3.1局，只讓對手得到1分，提前在第6局拿下勝利。

9棒吳羽昕來自埔里高工，自認是技巧型的球員，在壘上2名隊友的情況下，面對身材高大的波多黎各投手，她一開始還擺出短棒，作勢要短打，沒想到在最後一刻棒子一收，把球打得又高又遠。

這顆球飛過了右外野手頭上，落在全壘打牆前，身高161公分的吳羽昕拔腿飛奔，一路踏過3個壘包回到本壘板得分，締造「場內全壘打」。

吳羽昕今年17歲，從國中開始愛上壘球，能在國際賽打出難得一見的場內全壘打，儘管高興，但她更滿意在比賽後半段戰術執行成功。她說：「能夠穿上國家隊球衣，跟隊友一起奮戰，那是打壘球最大的享受。」

總教練韓幸霖說，中華隊今天發揮打擊優勢，靠著戰術串連火力，全場敲出15支安打攻下9分，加上兩任投手陳靖瑜、風羽璇表現可圈可點，拿下這一勝之後，繼續朝著4強的目標邁進。

中華隊除了投打俱佳，在大比數領先的情況下，守備也表現出色。二壘手余佳玲、游擊手林夢琪合力上演雙殺，三壘手姜婷恩動作流暢，頻頻化解對方攻勢。

中華隊拿下這一勝之後，在8強循環賽的戰績榜站上前4名，只落後日本、美國和加拿大3支賽會勁旅。中華隊明天對上美國，後天一日兩戰，對上澳洲及中國。

2019年U19（19歲以下）世界盃女壘賽10日起在加州爾灣舉行，中華隊以南投埔里高工、高雄中正高工和台北士林高商3校學生為班底，前奧運國手韓幸霖擔任總教練領軍。

中華隊預賽分組第2晉級，8強循環賽勝墨西哥、波多黎各，輸給日本，加上預賽輸給分組第一的加拿大，帶著一敗晉級，目前在8強超級循環賽的戰績2勝2敗。（編輯：馮昭）1080815

U19世界盃女壘賽8強循環賽，中華隊於美西當地時間14日以9比1擊敗波多黎各。圖為三壘手姜婷恩（圖）守備流暢，化解對方攻勢。中央社記者林宏翰爾灣攝 108年8月15日

U19世界盃女壘賽8強循環賽，中華隊於美西當地時間14日以9比1擊敗波多黎各，投手風羽璇（右）與另一名投手陳靖瑜聯手封鎖對方。中央社記者林宏翰爾灣攝 108年8月15日

中華隊參加U19世界盃女壘賽，美西當地時間14日8強循環賽中以9比1擊敗波多黎各，總教練韓幸霖說，發揮打擊優勢是贏球的關鍵。中央社記者林宏翰爾灣攝 108年8月15日