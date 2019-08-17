大坂直美辛辛那提網賽傷退 巴蒂有望重登球后

（中央社辛辛那提16日綜合外電報導）澳洲好手巴蒂今天挺進辛辛那提網賽女單4強，再下一城就能重返世界球后寶座。現任球后日本名將大坂直美則因膝傷退賽，能否順利出戰美國網球公開賽尋求衛冕引發關注。

世界排名第3的捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）原有機會爭奪球后頭銜，但她在8強賽以6比3、6比7（2/7）、3比6敗給俄羅斯對手庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），無緣球后寶座。

大會頭號種子巴蒂（Ashleigh Barty）這兩天都是克服慢熱取勝，今天以5比7、6比2、6比0擊敗希臘對手莎卡瑞（Maria Sakkari），接下來4強賽將出戰庫茲妮佐娃。世界排名第2的巴蒂要是打進決賽，就準備重返球后寶座。

巴蒂表示，她沒有聚焦在可能重登球后一事，而是把注意力放在打出穩定表現。她說：「我第一次在這裡打進4強。我一點都沒想著排名。我比賽一場一場打，如果獲勝，排名自然會上升。」

大坂直美今天第3盤打完1局後要求傷停，在防護員檢查左膝約10分鐘後恢復比賽，但1局過後決定退賽，美國對手科甯（Sofia Kenin）以6比4、1比6、2比0晉級4強。

科甯明天將迎戰同胞基斯（Madison Keys）爭搶決賽門票。基斯今天僅面臨兩個破發點，終場6比2、6比3拍落大威廉絲（Venus Williams）挺進4強。

大坂直美賽後告訴媒體：「我真的不知道現在腳的狀況。」她還說：「真是糟透了，尤其我不想在這麼接近美網的時候受傷，我現在有點擔心。」大坂直美坦言，通常她的忍痛度很高，但為保險起見，只好決定退賽。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080817