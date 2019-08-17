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LLB次青少棒中華延長賽飲恨 世界賽7連霸夢碎

最新更新：2019/08/17 13:06
LLB次青少棒賽，中華隊17日再度碰上波多黎各隊，中華隊以3比4吞敗，挑戰世界賽7連霸夢碎。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月17日
LLB次青少棒賽，中華隊17日再度碰上波多黎各隊，中華隊以3比4吞敗，挑戰世界賽7連霸夢碎。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）LLB次青少棒賽，中華隊今天再度碰上波多黎各隊，兩隊7局打完3比3僵持不下，延長賽第8局下半，被波多黎各敲出再見安打，中華隊以3比4吞敗，挑戰世界賽7連霸夢碎。

LLB（世界少棒聯盟）次青少棒賽於美國密西根州泰勒舉行，中華隊上一場比賽以5比1擊敗波多黎各，今天兩隊再碰頭，力拚晉級冠軍戰，中華隊由吳敬恩任先發投手。

今天比賽前兩局中華隊沒有拿下分數，波多黎各2局下半靠著接連兩支安打、失誤，先馳得點。中華隊3局反攻，1人出局後靠著王緯綸、胡孟智接連安打，攻佔得點圈，再靠著盜壘、暴投跑回追平分。

中華隊6局再起攻勢，靠著潘詳淯、張家豪接連安打、對方投手暴投、王彥恩適時安打，一棒送回2分、超前比數，波多黎各7局下半敲出2分砲，3比3再度將比分扳平。

兩隊鏖戰到延長賽第8局，中華隊8局上半沒有拿下分數， 波多黎各下半局靠著觸身球保送上壘、短打推進，2人出局後敲出再見安打，一棒擊碎中華隊挑戰連霸希望。

中華隊是LLB次青少棒層級賽事常勝軍，2013年至2018年間完成6連霸、隊史總計拿下7座世界冠軍，今天比賽輸球，挑戰世界賽7連霸夢碎；此次將由波多黎各與美西區代表隊爭冠。（編輯：屈享平）1080817

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