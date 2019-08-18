紅襪完封金鶯 王牌左投塞爾本季可能報銷

（中央社波士頓17日綜合外電報導）MLB紅襪今天在羅德里格斯7.1局0失分率領下，以4比0完封金鶯，收下4連勝，但陣中剛創下最快2000K的王牌左投塞爾卻驚傳傷勢，本季可能因此報銷。

美國職棒大聯盟波士頓紅襪今天在家迎戰巴爾的摩金鶯，紅襪在第5局、第7局各拿下兩分，先發投手羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）投7.1局有4次三振、2個保送，只被打出4支零星安打無失分，與兩位後援投手聯手完封金鶯，讓紅襪4比0獲勝收下4連勝。

紅襪雖然贏球，但卻傳來噩耗，因左手肘發炎被放在10天傷兵名單的王牌左投塞爾（Chris Sale），本季接下來的比賽恐怕不克再戰。

負責為塞爾檢查的醫療團隊中，包括著名的骨科外科醫生安德魯斯（ James Andrews），過去他曾為王建民開刀治療右肩傷勢，由他執刀的手術不少都是危及投手運動生命的重大手術，讓人對塞爾這次的傷勢樂觀不起來。

塞爾前一場比賽才締造大聯盟新紀錄，當天他投6.2局，送出12次三振，達成生涯2000次三振里程碑，且他只用了1626局，刷新「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）在2002年時締造，以1711.1局拿下2000次三振的大聯盟紀錄，成為大聯盟史上最快完成2000K的投手。

紅襪總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）先是告訴記者塞爾感到不適，之後再宣布醫療團隊的名單，他並表示，塞爾17日已接受檢查，19日將會評估檢查結果。

塞爾目前戰績6勝11敗，防禦率4.40，今年球季開打後連吞5敗，他的球速也同樣讓人擔憂，4月一場對上奧克蘭運動家的比賽，他整場比賽快速球的平均球速僅89.1英里（約143.3公里），是他生涯平均球速最慢的一戰。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080818