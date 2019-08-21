兄弟簽約金380萬簽下魏碩成 剩3新秀未加盟

中信兄弟宣布與季中選秀選進的魏碩成（圖）、張聖豪、黃弘毅及邱志恆簽約，其中第2指名的魏碩成簽約金380萬元。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中信兄弟今天宣布與季中選秀選進的魏碩成、張聖豪、黃弘毅及邱志恆簽約，其中第2指名的魏碩成簽約金新台幣380萬元，兄弟已簽下5人，剩曾頌恩、劉劭威、林瑞鈞3人未簽約。

投手魏碩成出生於台中，今年22歲，來自遠東科技大學，左投左打，獲中信兄弟第2指名青睞。兄弟球團給予魏碩成380萬元簽約金，一軍月薪10萬、二軍月薪8萬，另有激勵獎金50萬元。

捕手張聖豪出生於台東，今年18歲，來自東大體中，右投左打，為兄弟第4指名。兄弟球團給予張聖豪220萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5.5萬，合約3.5年，另有激勵獎金40萬元。

投手黃弘毅出生於台東，今年18歲，來自東大體中，右投右打，為兄弟第5指名。兄弟球團給予黃弘毅130萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約3.5年，另有激勵獎金40萬元。

野手邱志恆出生於苗栗，今年18歲，來自穀保家商，右投右打，為兄弟第8指名。兄弟球團給予邱志恆一軍月薪7萬、二軍月薪5萬及激勵獎金80萬元。

魏碩成、邱志恆將於今天至屏東二軍基地報到；張聖豪、黃弘毅則安排明日體檢，待體檢通過後加入球隊。兄弟這次季中選秀共選進8人，加上日前已簽下的第1指名岳政華，目前與5人談好合約，剩曾頌恩、劉劭威、林瑞鈞等3人。（編輯：張芷瑄）1080821