江國豪失分偏多 教頭陳連宏：還沒適應職棒

中職富邦悍將隊今年季中選秀第一指名投手江國豪，目前一軍出賽4場有3場失分，江國豪23日受訪表示，上場時想法太多，導致動作容易沒做完，壞球偏多。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月23日

（中央社記者楊啟芳台北23日電）富邦悍將今年季中選秀第一指名江國豪，目前在一軍出賽4場有3場失分，總教練陳連宏表示，應是尚未適應職棒，控球須加強；江國豪則說，上場時想法太多導致動作容易沒做完。

江國豪是本屆季中選秀最快上一軍的新秀，被看好未來能擔任先發，8月初就登錄一軍，先從牛棚出發，目前出賽4場中有3場失分，挨過Lamigo桃猿的林承飛、梁家榮各一發全壘打，防禦率14.54。

悍將總教練陳連宏指出，江國豪應該還在適應職棒節奏，控球還不是很穩定，並說：「江國豪都會想投到邊邊角角，但有時候位置不是這麼理想，捕手手套的位置也要去引導他。」

江國豪表示，在職棒最不一樣的是，只要球出現失投，就一定會被打，位置還要再控好一點，盡可能把球壓低。江國豪坦言，上場時因為想表現好，導致想法比較多，動作沒辦法做完，壞球偏多，「其實打者都還沒有熟悉我，只是自己想太多」。

江國豪之前在業餘擔任先發為主，不過陳連宏指出，目前還是會讓他擔任長中繼，江國豪也說：「我大一、大二的時候也是擔任中繼為主，所以整體準備的感覺都滿好的。」（編輯：張芷瑄）1080823