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陸軍為中信兄弟開球 直升機衝場

最新更新：2019/08/23 20:51
慶祝九三軍人節，23日中職中信兄弟隊開場表演活動盛大，除了戰鼓表演，還有陸軍特種作戰指揮部戰技隊操演，吸引觀眾目光。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日
慶祝九三軍人節，23日中職中信兄弟隊開場表演活動盛大，除了戰鼓表演，還有陸軍特種作戰指揮部戰技隊操演，吸引觀眾目光。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日

（中央社記者謝靜雯台中23日電）慶祝九三軍人節，今天中信兄弟開場表演活動盛大，由陸軍司令部總士官長潘文清任開球嘉賓，另有直升機衝場、戰鼓、樂儀隊等表演，直升機還拉開「運動員戰士紅不讓」布條。

中職中信兄弟隊今天起在台中洲際棒球場迎戰Lamigo桃猿隊， 賽前表演活動盛大，由直升機衝場揭開序幕，陸軍專科學校勇士戰鼓隊開場表演，接著由陸軍特種作戰指揮部戰技隊操演，最後是樂儀隊演出。

中華民國陸軍司令部總士官長潘文清坐著突擊車從左外野進場，並從陸軍司令陳寶餘手中接下球，兄弟隊陳江和任開球捕手，為今天比賽揭開序幕。（編輯：謝雅竹）1080823

中職中信兄弟隊23日在台中洲際棒球場迎戰Lamigo桃猿隊，賽前由直升機衝場，拉開「運動員戰士紅不讓」布條，為比賽揭開序幕。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日
中職中信兄弟隊23日在台中洲際棒球場迎戰Lamigo桃猿隊，賽前由直升機衝場，拉開「運動員戰士紅不讓」布條，為比賽揭開序幕。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日
慶祝九三軍人節，23日中職中信兄弟隊開場表演活動盛大，由陸軍司令部總士官長潘文清（圖）擔任開球嘉賓。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日
慶祝九三軍人節，23日中職中信兄弟隊開場表演活動盛大，由陸軍司令部總士官長潘文清（圖）擔任開球嘉賓。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日
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