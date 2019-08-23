悍將捕手戴培峰助羅力繳好投 總教練讚守備表現

中職富邦悍將隊捕手戴培峰（右）23日與洋投羅力（左）搭配，助他繳出7局好投，羅力也稱讚戴培峰，「接球、引導和配球都很到位」。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月23日

（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職富邦悍將隊捕手戴培峰今天搭配投手羅力，助羅力繳出7局好投，總教練陳連宏賽後稱讚戴培峰引導及接球做得不錯；戴培峰表示，在二軍做很多訓練，展現出練習的東西就好。

羅力（Mike Loree）主投7局僅被敲4支安打，失1分，還飆出7次三振，助悍將以11比2擊退統一7-ELEVEn隊。

陳連宏賽後特別稱讚戴培峰說：「投捕搭配很好，節奏很明快。」

羅力之前大部分都搭配方克偉，但陳連宏說，方克偉前陣子在接球方面有點疲勞，而戴培峰在引導投手、接球都表現不錯，未來會讓戴培峰多上場。

戴培峰是去年選秀狀元，但8月前沒太多一軍機會，近期才較頻繁出賽。

羅力也稱讚戴培峰，「接球、引導和配球都很到位」；戴培峰說，有一點久沒跟羅力搭配，賽前花了一點時間討論怎麼投，比賽開始時還是沒很順暢，接下來每局都有交換意見。

陳連宏稱讚的引導部分，戴培峰表示，羅力很有經驗，不用太多引導，「他（羅力）不喜歡自己也會搖頭，他的想法幾乎效果都不錯」；接球部分，戴培峰說，二軍時教練黃浩然和一軍投捕教練古久保健二都會協助做很多訓練。

戴培峰開季打擊狀況不佳，一度打擊率不到2成，但今天4打數敲2支安打，包辦2分打點。

戴培峰表示，之前都綁手綁腳，「這次回一軍就大膽去打」，好好把握機會不害怕，練習很多，上場就表現出練習的東西。（編輯：李明宗）1080823