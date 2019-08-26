PGA封關戰奪冠 麥克羅伊順勢贏得聯邦快遞盃[影]

（中央社亞特蘭大25日綜合外電報導）北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）在末輪打出低於標準桿4桿，拿下PGA巡迴錦標賽冠軍，並贏得季後賽聯邦快遞盃總冠軍1500萬美元（約新台幣4.74億元）獎金。

在世界排名第1的科普卡（Brooks Koepka）末輪打得掙扎的情況下，麥克羅伊成功「超車」，自2016年以來生涯第2度抱回美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）冠軍和聯邦快遞盃（FedEx Cup）總冠軍。

麥克羅伊去年在這項比賽中，只能在球迷一聲聲「老虎」的歡呼聲中，看著美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）抱走冠軍，今年麥克羅伊獲得屬於自己的榮耀。

他說：「這真的蠻酷的…一年之內情勢如此不同，真是太不可思議了。」

麥克羅伊最終以4輪總計低於標準桿18桿成績，4桿之差力退美國選手蕭飛爾（Xander Schauffele）奪冠。蕭飛爾末輪打出70桿，最終的成績是4輪總計低於標準桿14桿。

最後一輪的比賽，麥克羅伊和美國好手科普卡同組，前3輪打完後，麥克羅伊還落後科普卡1桿。

賽事第3輪因為雷擊等氣候因素暫停，當時甚至造成6名觀眾受傷，今天在所有選手補打完第3輪後，科普卡躍居領先位置。

科普卡在第3輪以博蒂收尾，交出單輪低於標準桿2桿的68桿成績，1桿之差領先前3輪打完，交出低於標準桿15桿麥克羅伊和蕭飛爾。

但科普卡的手感並未延續到接下來的最後一輪。

他在末輪第6洞，和麥克羅伊都抓下小鳥，但第7洞麥克羅伊再抓一隻小鳥，科普卡卻吞下雙柏忌。

儘管科普卡在第8洞抓下小鳥，但轉場後在第12洞到第14洞間卻連吞3個柏忌，讓他就此退出競爭行列。

麥克羅伊在第12洞、第13洞抓下小鳥，讓該輪的成績變成低於標準桿4桿，但在第14洞、第15洞接連吞下柏忌，讓緊追在後的選手又看見競爭希望。

但麥克羅伊在第17洞拿出價值連城的表現，一記15呎推桿抓下小鳥，隨後又在標準桿5桿的第18洞抓下小鳥拉開領先。

今年的PGA巡迴錦標賽採取新賽制，在聯邦快遞盃前兩站比賽結束後的積分直接影響選手在該賽出發時成績榜上的桿數，積分排名第1者，在PGA巡迴錦標賽先握有低於標準桿10桿的優勢；積分第2者，在賽事以低於標準桿8桿出發；積分第3的選手，開賽成績是低於標準桿7桿，並以此類推；積分第6到第10名者，開賽成績是低於標準桿4桿；積分第11名到第15名，以低於標準桿3桿開局；積分第16到20名，開賽成績是低於標準桿2桿；積分第21名到第25名是低於標準桿1桿；積分第26名到第30名，開賽時的成績則是平標準桿。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080826