美網首輪 巴蒂和普里斯科娃等晉級

（中央社紐約26日綜合外電報導）已在法國公開賽封后的澳洲網球女將巴蒂和捷克第3種子普里斯科娃今天雙雙挺進美國公開賽2輪，2014年摘下美網亞軍的錦織圭和俄羅斯第5種子梅迪維夫也都順利晉級。

第2種子巴蒂（Ashleigh Barty）今天首盤失常，幸能後來居上，以1比6、6比3、 6比2淘汰世界排名第80的哈薩克籍對手迪雅絲（Zarina Diyas）。

巴蒂首盤出現19次非受迫性失誤，第2盤拿下最後3局，第3盤3局和7局破發，克敵致勝。

普里斯科娃（Karolina Pliskova）2016年拿過美網亞軍，本屆打完2週賽程後，有望問鼎球后寶座。今天她歷經1小時46分，以7比6（8比6）、7比6（7比3），拍下資格賽晉級的捷克對手馬丁可娃（Tereza Martinova）。

日本男單第7種子錦織圭在對戰世界排名第205的阿根廷選手圖盧傑利蒂（Marco Trungelliti）打到6比1、4比1時，對手因傷棄賽，錦織圭輕鬆晉2輪。

梅迪維夫（Daniil Medvedev）僅花85分鐘，即以6比4、6比1、6比2輕取印度籍對手古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）。（譯者：張佑之）1080827