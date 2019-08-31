陳連宏抗議遭趕出場 范玉禹關鍵中繼悍將勝兄弟

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，雖然3局下悍將總教練陳連宏因抗議好球帶遭驅逐出場，不過在中繼投手范玉禹好投守成下，悍將以5比4險勝兄弟。

兄弟在1局上2出局後展開攻勢，陳子豪、詹子賢敲安打後，彭政閔選到保送形成滿壘，蘇緯達再敲二壘安打，帶有2分打點。不過2局下悍將的林哲瑄獲保送後，王正棠敲出安打，戴培峰再擊出1打點滾地球，李宗賢也補上安打，追平比分。

3局上王威晨、陳子豪安打，詹子賢擊出高飛犧牲打，兄弟添1分。不過5局下悍將的張正偉敲安打後，兄弟游擊手王勝偉發生失誤，接著林益全擊出高飛犧牲打，追平比數，林哲瑄、高國麟各敲1打點安打，悍將取得5比3領先。

雖然8局上詹子賢擊出內野安打後，悍將左外野手高孝儀、游擊手李宗賢接連發生失誤，兄弟追回1分，不過終場悍將還是以5比4險勝兄弟。

悍將先發投手班華德是中職生涯初登板，用89球投4.2局，被敲7支安打，投1次保送、2次三振，失3分。接替投球的范玉禹中繼1.1局，僅被敲1支安打，送出2次三振，成功止住兄弟的攻勢，拿下本季第3勝，關鍵表現也獲選為單場MVP。

另外，3局下胡金龍遭到三振後，悍將總教練陳連宏上場大動作抗議裁判好球帶，遭驅逐出場，由首席教練劉榮華代理。（編輯：卞金峰）1080831