扳倒去年混雙冠軍 李洋楊景惇台北羽賽晉16強

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣羽球好手李洋今天與搭檔楊景惇在台北羽球公開賽混雙首輪扳倒去年混雙冠軍印尼組合，以21比19、20比22、21比19勝出，晉級16強。

台北羽球公開賽今天起至8日在小巨蛋開打，世界排名第45的李洋與楊景惇混雙首輪就遭遇硬仗，面對世界排名第29、去年混雙冠軍的印尼組合普拉塞特亞（Alfian Eko Prasetya）、伊斯拉米（Marsheilla Gischa Islami）。

印尼組合去年在台北羽球公開賽混雙決賽，直落二橫掃地主混雙組合楊博軒、吳玓蓉，讓「楊吳配」無緣奪下台北公開賽首座純本土混雙冠軍。

李洋與楊景惇今天開局與對手一路纏鬥至19比19，並在關鍵時刻連下2分，以21比19拿下首局。

第2局戰況同樣激烈，李洋與楊景惇在12比13落後時，拉出一波6比0強攻，但印尼組合急起直追，追成18比19，「李楊配」一度以20比18取得賽末點，但都遭對手一一化解，最後以20比22讓出。

雙方在決勝局互相拉鋸，李洋與楊景惇在19比19平手時，複製首局劇情，連拿2分，收下比賽勝利。

面對去年混雙冠軍，李洋坦言，畢竟對手是去年冠軍、世界排名比他們高，因此賽前沒想太多，抱持著努力去打、打多少算多少的心態。

李洋指出，今天場上隨機應變發揮不錯，加上對手還在適應、狀況不佳，因此與隊友利用優勢，彌補實力上的落差。

第2局一度握有5分領先，卻在最後一刻遭對手逆轉，李洋坦言，一開始沒想過會贏第1局，導致第2局突然大幅領先時，太想將比賽拿下，卻未思考如何善用自身優勢。

李洋透露，第3局開打前，曾告訴搭檔楊景惇，「剛輸了就輸了，不用想太多，新的一局，我們就再來一次」。

李洋與楊景惇今年開始搭檔，曾在屬世界巡迴賽超級500系列印度羽球公開賽闖進準決賽，對於這次台北公開賽目標，李洋說：「先一場一場打好，並沒有設太遠。」（編輯：張雅淨）1080903