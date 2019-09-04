兄弟15比14勝桃猿 締造最大比分差逆轉勝

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）中信兄弟今天在桃園棒球場對Lamigo桃猿，雖然比賽前半段桃猿就取得11比0領先，不過兄弟一路追趕，張志豪於8局敲出超前安打，以15比14奪勝，兄弟締造最大比分差逆轉勝。

桃猿1局下就靠著藍寅倫、陳俊秀、林泓育接連安打，以及郭嚴文轟出2分全壘打，攻下4分。3局下更是打了10個人次，包含藍寅倫的3分砲在內，得7分，取得11比0領先。

不過4局上兄弟展開反攻，打了11個人次，詹子賢敲出2分砲後，陳子豪安打、彭政閔保送，張志豪、高宇杰、王勝偉也都敲出安打得5分，接著王威晨轟出3分砲，兄弟只剩3分落後，王威晨更是生涯首轟出爐。

雖然桃猿5局下林承飛、廖健富接連二壘安打，攻下1分；但6局上兄弟又打了9個人次，王威晨敲1打點安打後，滿壘時陳子豪遭觸身球，擠回1分，彭政閔再敲出安打，帶有2分打點，雙方戰成12比12平手。

7局下桃猿的林承飛敲二壘安打後，利用犧牲短打推進，及詹智堯的高飛犧牲打，跑回超前分。不過8局上陳子豪敲追平安打後，張志豪再敲2打點安打，兄弟取得15比12領先。

雖然8局下桃猿的陳俊秀敲陽春砲，不過終場兄弟還是以15比14擊退桃猿，單場MVP由敲超前安打的張志豪拿下。張志豪表示，雖然當時投手是速球派的葉家淇，不過因為前幾次對戰葉家淇都是變化球走在前面，還沒上場就下定決心打變化球，他也說：「我拚到了！」

此戰締造不少紀錄，中職原本兩隊最大比分差逆轉勝，為1996年三商虎10分逆轉興農牛；這場兄弟最大比分差為11分，最終以15比14勝出。另外此戰追平兩隊單場最多得分1分差，上次是2002年中信鯨15比14贏兄弟象。（編輯：劉學源）1080904