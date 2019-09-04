王威晨職棒第5年敲生涯首轟 球隊逆轉更開心

中信兄弟王威晨（圖）4日在對Lamigo桃猿比賽中敲出生涯首轟，他賽後笑說，這是職棒第一次因為敲全壘打被採訪，希望未來一支接著一支，但不會強求，比起全壘打，球隊能逆轉更開心。中央社記者楊啟芳攝 108年9月4日

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）中信兄弟王威晨今天在對Lamigo桃猿比賽中敲出生涯首轟，他賽後笑說，這是職棒第一次因為敲全壘打被採訪，希望未來一支接著一支，但不會強求，比起全壘打，球隊能逆轉更開心。

王威晨在2015年季中加入職棒，從去年開始站穩一軍，不過由於不是長打型選手，主要打前2棒，前3年都沒有全壘打出現。直到今天兄弟對桃猿的比賽，王威晨於4局上敲出3分全壘打，為生涯首轟，於生涯第1079個打席擊出。

由於球是打到全壘打牆外，再彈回場內，王威晨表示，當下沒有想說是全壘打，「過一壘後有一直在看球，快到二壘壘包時看到二壘審手勢，但我沒有看清楚。」之後裁判使用重播輔助，不過維持原判，他笑說：「在等待時本來沒有很緊張，被隊友鬧很緊張，他們也跟著我緊張。」

王威晨表示，以前業餘時期每個階段都有全壘打，只有在職棒階段比較晚才出現第一支。他說：「我本來就不是這樣型態的選手，去年教練定位（第1棒）也都滿明顯，希望後面可以一支接一支，但一樣不強求。」

兄弟今天以最大比分差（11分）逆轉勝，締造中職新紀錄，王威晨說：「很爽啊，但爽的不是全壘打，是可以這樣逆轉，看得出來大家都沒有放棄，互相感染，這種比賽不多，可以吸取起來當作經驗。」（編輯：劉學源）1080904