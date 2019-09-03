胡金龍再見轟單場5安 悍將勝獅下半季並列第2

中職富邦悍將隊胡金龍（圖）3日與統一獅隊比賽，9局下敲出再見全壘打，助隊以6比5奪勝，拿下單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）中華職棒今天在新莊棒球場由統一獅對富邦悍將，雖然9局上獅隊一度追平比數，不過9局下胡金龍轟出再見全壘打，此戰5打數5安打，助悍將6比5奪勝，下半季與桃猿並列第2。

悍將1局下率先發動攻勢，楊晉豪、胡金龍、林益全接連敲安打，攻下2分。不過3局上獅隊的林靖凱敲二壘安打後，吳桀睿、陳鏞基都敲安打得1分，林安可再敲2打點二壘安打，反以3比2領先；5局上高國慶敲1打點安打，獅隊再添1分。

5局下悍將的林益全轟出2分全壘打，追平比數，這也是他本季第22支全壘打；6局下林宥穎因游擊手黃恩賜失誤上壘後，張正偉犧牲短打成功，楊晉豪、胡金龍也都敲安打，悍將以5比4領先。

雖然9局上獅隊靠著黃恩賜敲二壘安打，及林靖凱敲關鍵安打，追平比數。不過9局下胡金龍轟出再見全壘打，悍將以6比5擊退獅隊，奪下3連勝，下半季戰績追平Lamigo桃猿，並列第2名；第3任投手陳鴻文獲得勝投，不過被記上救援失敗。

單場MVP由敲出生涯第2支再見轟的胡金龍拿下，上次再見全壘打是2015年10月10日對獅隊的再見滿貫彈。胡金龍今天5打數敲5支安打，追平個人生涯最多，包辦3分打點、跑回3分。

胡金龍賽後表示，其實上星期沒有打好，好球帶設定有點亂掉，所以今天前面幾局不追求長打，以確實擊球為主，把感覺找回來。對於9局下最後關頭敲出全壘打，他說：「因為當下是平手狀況，不是落後很多分要擠壘包，一支全壘打就結束了，所以抓偏高的球，看有沒有機會。」

除了胡金龍，林益全今天也繳出4打數3安打表現，包含一發2分砲，包辦3分打點。對於本季已經22支全壘打，距離生涯最多只差1支，林益全說：「很開心，但還是要順其自然，這個目標放心裡，每次打擊都把握住自己要的攻擊策略。」（編輯：李錫璋）1080903