布蘭特利13局下敲再見轟 太空人11比9氣走水手[影]

MLB休士頓太空人5日主場迎戰西雅圖水手，延長賽13局下太空人第2棒打者布蘭特利（前左）敲出再見兩分砲，終場以11比9贏球氣走水手。（圖取自facebook.com/Astros）

（中央社休士頓5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天主場迎戰西雅圖水手，9局打完雙方8比8平手進入延長賽，到了13局下太空人第2棒打者布蘭特利敲出再見兩分砲，終場便以11比9贏球氣走水手。

水手打線在1局上就展現強大火力，靠著連串安打和第4棒打者席格（Kyle Seager）的2分全壘打，單局海灌5分，隊友諾拉（Austin Nola）也在2局上扛出兩分砲，2局打完以7比1大幅領先太空人。

但太空人也不是省油的燈，第7棒打者塔克（Kyle Tucker）和第9棒打者瑞迪克（Josh Reddick）6局下各敲一發陽春砲，到了8局下又攻下3分，9局打完雙方8比8平手而進入延長賽。

12局上，首局開轟的席格再補一發陽春砲打破僵局，幫助水手取得領先。下個半局太空人打線不甘示弱，塔克敲安送回壘上隊友，再將比數扳平成9比9。

比賽來到13局下，太空人打者布蘭特利（Michael Brantley）面對水手後援投手魏斯勒（Matt Wisler），第一顆球就打出右外野全壘打牆，這發兩分砲也讓太空人以11比9奪下勝利。

太空人先發投手麥利（Wade Miley）今天一個人次都沒解決就被敲5安失5分，最後登板的詹姆斯（Josh James）投2局挨1安失1分，收下個人本季第5勝。

水手先發投手龔薩雷斯（Marco Gonzales）主投5.1局挨7安，失5分有4分是自責分，被敲再見轟的投手魏斯勒則是苦吞本季第4敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080906