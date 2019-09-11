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釀酒人噩耗 葉立奇右膝碎裂整季報銷

最新更新：2019/09/11 15:20

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）密爾瓦基釀酒人爭奪國聯第2張外卡之路出現變數，陣中強打葉立奇今天在對邁阿密馬林魚之戰膝蓋骨碎裂，本季接下來比賽都不會上場。釀酒人終場以4比3險勝。

葉立奇（Christian Yelich）今天把馬林魚投手赫南德茲（Elieser Hernandez）一記128公里的滑球擊成自打球，砸中右膝後痛苦倒地，總教練康索（Craig Counsell）連忙上前關切。

葉立奇試著站起身，但沒多久又跌坐在地。

釀酒人後來在推特宣布：「葉立奇今晚因為右膝蓋骨碎裂退場。」

「他接下來的球季都不會上場。」

釀酒人正緊追芝加哥小熊爭奪國聯第2張外卡，現在少了葉立奇的大棒子，外卡之路出現變數。

27歲的葉立奇是美國職棒大聯盟MLB上季國家聯盟最有價值球員（MVP）得主，平時鎮守外野大關，棒子也是熱得發燙。這場比賽前他長打率6成72，壘打數328，都是全聯盟之冠。

先前他也以44轟暫居全壘打排行榜第3，暫時落後紐約大都會阿隆索（Pete Alonso）的47支，以及洛杉磯天使楚勞特（Mike Trout）的45支。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080911

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